الصحة في حصيلة محدثة عن الغارة على شمع: 4 شهداء سورين و5 جرحى

اعلنت وزارة الصحة العامة حصيلة محدثة للغارة على بلدة شمع وفق التالي: "- ٤ شهداء من التابعية السورية - كميات كبيرة من الاشلاء وبموجب فحوصات ال DNA يتم تحديد العدد النهائي للشهداء - ⁠٥ جرحى من اللبنانيين: مواطنة دخلت المستشفى وحالتها مستقرة مواطن دخل الطوارىء وعولج وخرج و٣ جرحى اصاباتهم طفيفة وتمت معالجتهم على الفور من قبل فرق الاسعاف".

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