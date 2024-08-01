مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دعا حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى توخي الحذر الشديد عند السفر

دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى الخارج، وقال إن إيران أو حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحزب الله قد تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية خارج البلاد.
وجاء التحذير في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي وسط مخاوف متزايدة في إسرائيل من هجوم من قبل أعدائها، ردا على اغتيال قائدين كبيرين في حزب الله وحماس هذا الأسبوع.
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