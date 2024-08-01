لافروف دعا إلى تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن "الوزير سيرجي لافروف أجرى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، ودعا إلى تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".

ووفقا لبيان الوزارة، ندد الجانبان بـ"مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران وأشارا إلى "العواقب الخطيرة للغاية لمثل هذه الأعمال".