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مقتل 4 سوريين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

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ياسر رشاد - القاهرة - قتل 4 سوريين بينهم طفلان وسيدة، في غارة إسرائيلية على بلدة شمع جنوبي لبنان، الخميس، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

 

كما أدت الغارة التي استهدفت أطراف البلدة الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، إلى إصابة 5 لبنانيين.

 

 

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن المصابين الخمسة يتلقون العلاج في المستشفى.

ويأتي الهجوم في ذروة التوتر بين إسرائيل من جهة، وإيران وأذرعتها في المنطقة من جهة أخرى، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

 

وتثير عمليتا الاغتيال مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل وأذرع إيران إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

 

وتوعدت إيران وحزب الله وحماس برد قاس على إسرائيل، التي حذرت بدورها من أنها سترد بقوة، وستكلف مهاجميها ثمنا باهظا.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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