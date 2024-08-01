إيران تودع «ضيفها المغدور»

ياسر رشاد - القاهرة - إسرائيل تعلن اغتيال القائد العسكرى للقسام.. والمقاومة تلتزم الصمت

مصرع اثنين من الحرس الإيرانى فى غارة بقلب دمشق و ﺣﺰب اﷲ ﻳﺸﻴّﻊ “ﺷﻜﺮ”

ودعت إيران أمس، فى جنازة رسمية وشعبية ومشهد مهيب شارك فيه الآلاف ضيفها المغدور به على أراضيها «إسماعيل هنية» زعيم حركة المقاومة الفلسطينة حماس عقب اغتياله فى مقر إقامته شمال العاصمة طهران، فى غارة نسبت إلى إسرائيل، وعقب ساعات قليلة من مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد «مسعود بيزشكيان» وسط غضب شعبى إيرانى من طريقة مقتله وتجمع آلاف المشيعين يحملون صور هنية وأعلاماً فلسطينية فى جامعة طهران بوسط العاصمة.

ýوأمّ المرشد الإيرانى «على خامنئى» المصلين خلال صلاة الجنازة على جثمانى هنية وحارسه الشخصى بمصلى جامعة طهران الكبير فيما حمل النعش حتى ميدان آزادى (الحرية).

وأعلنت حركة حماس، عن نقل جثمان إسماعيل هنية من طهران إلى الدوحة، بعد انتهاء المراسم وقالت الحركة إن صلاة الجنازة ستقام على روح الشهيد القائد فى مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب فى الدوحة اليوم بعد صلاة الجمعة، بحضور شعبى وفصائلى ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

وأكد القيادى فى حركة حماس، خليل الحية، أن شعار إسماعيل هنية «لن نعترف بإسرائيل» سيبقى شعارا خالدا فينا، وسنلاحق إسرائيل حتى اقتلاعها من أرضنا.

وقال «الحية» خلال مراسم الصلاة إن «دم الشهيد هنية سيسير على طريق وحدة الأمة ووحدة المقاومة نحو تحرير فلسطين». وأضاف: «أن العدو الصهيونى بجريمته الجديدة أظهر للعالم مجددا أن الكيان الصهيونى هو مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار».

وأضاف: «إذا كان العدو الصهيونى يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم وأشار إلى أن شعار إسماعيل هنية لن نعترف بإسرائيل سيظل شعارنا دائما، نعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيونى».

أعلن الاحتلال الإسرائيلى عن أنه تلقى معلومات استخباراتية تفيد باغتيال «محمد الضيف»، القائد العسكرى لحركة حماس، خلال الغارة الجوية التى شنتها قوات الاحتلال فى 13 يوليو الماضى، والتى كانت تستهدف «الضيف» فى منطقة المواصى غربى قطاع غزة.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، تلقى الاحتلال معلومات استخباراتية جديدة خلال الساعات الأخيرة، تؤكد اغتيال «الضيف»، بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء تفيد باغتيال قائد الجناح العسكرى فى إحدى الغارات الإسرائيلية على منطقة المواصى.

وأضافت أن الاحتلال التزم الصمت خلال الأيام الماضية بشأن اغتيال «الضيف» ولم يشارك أياً من الفئات العسكرية الأخرى المعلومات بشأن الغارة ونتائجها.

وأشارت إلى أن مثل هذه الحالات فى الماضى غالبًا ما تكون المعلومات عبارة عن جاسوس بشرى حساس للغاية أو عنصر «تجسس إلكترونى» وهو الأقرب فى الوقت الحالى.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه فى الحادى والعشرين من يوليو الماضى كشف الاحتلال الإسرائيلى عن أنه كانت هناك معلومات أكيدة بنسبة 100% أن «الضيف» كان متواجدا فى الغرفة التى كان يتواجد فيها قائد لواء خان يونس التابع لحماس رافع سلامة، عندما سقطت القنابل التى قتلته.

واشارت إلى أن حقيقة استشهاد سلامة وحجم القنابل جعلت من المؤكد عمليًا أن «الضيف» استشهد أيضًا، على الرغم من أن مصادر الاحتلال الإسرائيلى حذرت من أنه فى إحدى محاولات الاغتيال الفاشلة السابقة لـ «الضيف» كان فى الغرفة التى أصيبت، لكنه كان مختبئًا فى جزء صغير من الغرفة ويحتمى بالكثير من الأشياء والأجسام المحيطة به للبقاء على قيد الحياة.

وكشفت الصحيفة عما وصفته بكواليس اغتيال الضيف، مشيرة إلى أنه كجزء من عملية الاغتيال احتفظت القوات الجوية بسلسلة من خمسة أزواج مختلفة من الطائرات والطائرات دون طيار، تتناوب على دور التحليق والمرور بالمقر الذى كان من المتوقع أن يزور فيه «الضيف» سلامة، بحيث بمجرد موافقة مجلس الحرب على العملية، ستكون القوات الجوية قادرة على إطلاق النار فى وقت قصير عمليًات.

وأضافت أن «الجواسيس الإلكترونية كان لها عامل كبير فى تحديد مكانه والتأكد من وفاته وزعمت أن طريقة اغتيال «الضيف» هذه المرة تختلف عن أى عملية اغتيال أخرى، حيث تقلع الطائرات فقط لضرب هدف بعد إعطاء الموافقة، ما يخلق قدرًا معينًا من الوقت الفاصل، حيث قد يهرب الهدف فيما التزمت حركة المقاومة حماس الصمت».

وقال «عزت الرشق القيادى فى الحركة إن تأكيد أو نفى استشهاد أى من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة وما لم تعلن أى منهما، فلا يمكن تأكيد أى خبر من الأخبار المنشورة فى وسائل الإعلام أو من قبل أية أطرف أخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى فقد فيه الحرس الثورى الايرانى احد قادته وهو «حبيب الحاج حبيب زاده» بالاضافة إلى قائد فيلق القدس «إسماعيل قانى»، فى العاصمة السورية دمشق، وذلك فى إطار موجة الاغتيالات الاسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية كما شيع حزب الله اللبنانى الرجل الثانى «فؤاد شكر» المعروف بـ(السيد محسن) الذى زفته المقاومة شهيداً كبيراً على طريق القدس عقب العثور على جثمانه بعد 20 ساعة إثر هجوم صهيونى على جنوب بيروت.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى كلمة له إن إسرائيل «تنتظرها أيام صعبة مشيرا إلى ما وصفها بالتهديدات التى تصل إلى إسرائيل، منذ الغارة على بيروت»، الثلاثاء، والتى قتلت القيادى فى «حزب الله اللبنانى فؤاد شكر، فيما لم يشر إلى مسئولية إسرائيل فى اغتيال رئيس المكتب السياسى لحماس».

ومن المحتمل أن تؤدى عمليات القتل المستهدف التى وقعت فى بيروت وطهران والعراق وسوريا ومحاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان إلى وصول الشرق الأوسط إلى أقصى نقطة من التصعيد، بعد 10 أشهر من حرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطينى صاحب الأرض منذ 7 أكتوبر الماضى.