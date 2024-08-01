المكتب الإعلامي في غزة: مجزرة جديدة للاحتلال بمدرسة دلال بحي الشجاعية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة مروّعة بقصف مدرسة "دلال المغربي" في حي الشجاعية راح ضحيتها 15 شهيداً 29 مصاباً بينها 8 إصابات خطيرة.

وقال المكتب في بيانه: ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مروّعة من خلال استهداف وقصف مدرسة "دلال المغربي" في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، والتي تؤوي مئات النازحين، حيث راح ضحية هذه المجزرة 15 شهيداً 29 مصاباً بينها 8 إصابات خطيرة، أي أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع.

قصف النازحين المدنيين في المدارس

وأضاف البيان: يُركز جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل لافت للنظر استهداف وقصف النازحين المدنيين في المدارس، وهذه المدارس تؤوي عشرات آلاف النازحين، وكذلك يستهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام، لكي ينسف بذلك مزاعمه التي يقول أن هناك مناطق "آمنة" وهذا غير صحيح، حيث أن الاحتلال يرتكب المجازر بشكل مقصود ومدبر وبنية مبيتة بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد أن هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، خاصة في محافظتي غزة والشمال، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية، وفي ظل انعدام المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

وأدان الكتب الإعلامي في غزة، بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين، كما وندين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية، وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين، وضد المدارس ومراكز النزوح.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.