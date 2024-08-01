الناطق باسم كتائب المجاهدين: نملك معلومات عن كل جندي وصرفند ليست الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين أبوبلال، إن عملية قاعدة صرفند البطولية داخل عمق الكيان الصهيوني الهش، بإذن الله لن تكون الأخيرة بل هي مقدمة لسلسة من عمليات دفع الحساب على جرائمه الجبانة، ولدينا البيانات والمعلومات الكافية عن كل الجنود والضباط الصهاينة المشاركين في جرائم الإبادة الجماعية في غزة وسنبقيهم تحت ملاحقة "وحدة داهم" حتى نقتص منهم ونصفي الحساب معهم بإذن الله كما فعلنا بضابط الاستخبارات الصهيوني أرئيل توباز الذي قتل في عملية البطل "محمد شهاب".

الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين

وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين في بيان عبر حسابه، بمناسبة اليوم ال300 للعدوان الصهيوني: نحيي شعبنا الفلسطيني الصامد خاصة في قطاع غزة الذي صمد وثبت وقاتل على أرضه ولم يبخل بتقديم الغالي والنفيس دفاعاً عن الأرض والدين والمقدسات وأفشل مخططات العدو الفاشي.

وأشار إلى أنه، مازال مجاهدونا في مواقعهم يسطرون ملاحم التضحية والصمود ويثخنون في جنود العدو و آلياته بعد 300 يوم من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الصابر وينفذون العمليات النوعية على امتداد جغرافيا الوطن.

وأكد أن عمليات الاغتيال الجبانة التي يرتكبها العدو الصهيوني الغادر وجرائمه لن تعيد له هيبته وردعه الذي تحطم على أيدي مجاهدي وأبطال المقاومة.