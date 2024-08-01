الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تُطلق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء

افتتح اليوم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الأولي من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي" تعد خطوة جادة لتعزيز الإبداع وبحث سبل تطوير صناعة الإعلام، إذ تحظي القمة بالتجمع الإعلامي الأكبر في مصر والوطن العربي، وما سوف تشهده القمة من جلسات ومحاور رئيسية.

وأكدت الدكتورة سالي جاد المدير التنفيذي للقمة ، أن القمة جاءت للتماشي مع متطلبات العصر ، موضحة ان فعاليات القمة تدور حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي ، ومدي تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي، كما يتناول المؤتمر تحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية حول الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، و الصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين.

وأضافت "جاد" أن جدول أعمال القمة يتضمن عدة جلسات نقاشية تتناول أهم التحديات في المشهد الإعلامي العربي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والمحاضرات ومسابقة "الميدياثون" للشباب العربي من صناع الأفلام، المصممين، المبرمجين، وطلبة كليات الاعلام من الجامعات العربية والتي تغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بمجالات الإعلام، بهدف تطوير مهارات الإعلاميين الشباب وصقل مواهبهم، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الإعلامية والمؤثرين من مختلف الدول العربية.

وأوضحت د.سالي أن القمة تهدف إلى اكتشاف الطاقات الشبابية والابداعية في الشباب العربي ، والتأكيد على التواصل بينهم على مستوي جميع الدول العربية ، وتعزيز الوعي باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بما يتماشى مع القيم المهنية والأخلاقية للمجتمع العربي.

وكشفت "جاد" أن فعاليات القمة سوف تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة البارزة بالإضافة لكبار الإعلاميين من جميع أنحاء العالم العربي.

من جانبها أعلنت "يمنى إبراهيم" الرئيس التنفيذي للشركة المُنفذة للحدث عن إهداء النسخة الأولى من القمة للشباب الفلسطيني تضامنًا مع القضية التي تشغل المجتمع الدولي كله مضيفة: نفخر اليوم بإعلان شعار القمة الخاص بفلسطين، إيمانًا بدورنا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني واعتزازاً بصموده في الدفاع عن بلاده.

تم عرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأنشطتها في كل مقراتها ودروها وتأثيرها في الوطن العربي.

وتهدف القمة إلى تمكين الشباب العربي الموهوب في مجال الإعلام من خلال توجيههم ودعمهم وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وذلك بهدف تنمية مساهماتهم الفاعلة في صناعة الإعلام العربي.