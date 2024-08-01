لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بسبب هجمات إسرائيل الألكترونية على الـ"GPS"

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب هجمات إسرائيل، يطلب فيها إدانة "الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية الأنباء.

وتستند الشكوى إلى تقرير صادر عن وزارة الاتصالات اللبنانية، أكد أن إسرائيل تشوش على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في لبنان، مما يؤدي إلى عدم دقتها.

تهدد خدمات الطيران المدني

وذكرت الوكالة أن هذه الاضطرابات "تهدد خدمات الطيران المدني في البلاد، وأنظمة الاتصالات في المرافق الحيوية".

ويحجب الجيش الإسرائيلي بعض إشارات نظام الـ"GPS"، في ظل الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة والمواجهات الحدودية مع حزب الله اللبناني.

لكن هذه الاضطرابات أثرت حتى داخل إسرائيل، فمنذ الأيام الأولى للحرب، غالبا ما يرى سائقو السيارات الإسرائيليون الذين يستخدمون تطبيقات الملاحة مثل "خرائط غوغل" و"ويز"، أن مواقعهم تظهر بشكل خاطئ تماما.

وأحيانا يتم تمييز المستخدمين في تل أبيب على أنهم في القاهرة، بينما يظهر أشخاص في حيفا كما لو كانوا في بيروت.

يشار إلى أن "ويز" شركة تابعة لـ"غوغل"، علما أن تطبيقها تم تطويره في إسرائيل.

وفي مارس الماضي، أعلن لبنان أنه سيتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نفس الأمر، الذي وصفه حينها بأنه "انتهاك للسيادة" من قبل إسرائيل.