بالفيديو: تطورات محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين مساء الثلاثاء 30 تموز 2024 ، في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في حارة حريك في محاولة لاغتيال قائد كبير في حزب الله يدعى فؤاد شكر ، بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مصدران أمنيان في لبنان، أن القائد في حزب الله، فؤاد شكر، نجا من محاولة الاغتيال والقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

تطورات محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الغارة الاسرائيلية نفذت بطائرة من دون طيار، حيث أطلقت 3 صواريخ على مبنى بمحيط مجلس شورى حزب الله في حارة حريك.

وأضافت أن القصف أدى إلى انهيار طابقين من أحد المباني.

ولفتت الوكالة إلى مقتل امرأة وسقوط عدد من الجرحى، حالة بعضهم حرجة، جراء الغارة على حارة حريك.

وذكرت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى حارة حريك، حيث نقلت الجرحى إلى مستشفيات "بهمن" و"الساحل" و"الرسول الأعظم" في بيروت.

وبعد ذلك بوقت قصير، ادعى الجيش الإسرائيلي، عبر بيان بمنصة "إكس"، إنه استهدف قائدا عسكريا في حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، بزعم مسؤوليته عن حادث قصف بلدة مجدل شمس الدرزية قبل أيام.

لا تأكيد نهائي على نجاح عملية الاغتيال في بيروت

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "لا يوجد تأكيد نهائي حتى الآن" على نجاح عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء.

ونقلت القناة عن "مصادر إسرائيلية رسمية" (لم تسمها) قولها: "لا يوجد تأكيد نهائي على نجاح عملية الاغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية"، دون مزيد من التفاصيل.

نتنياهو يجري تقييما أمنيا بعد ضربة بيروت

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في وقت لاحق مساء الثلاثاء، تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية محاولة اغتيال فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت لقائد في "حزب الله" لم تتضح نتائجها بعد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " في الساعة 22:00 مساء ، سيجري نتنياهو تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين في قاعدة كيريا (مقر وزارة الأمن) في تل أبيب".





وأضافت أن ذلك يأتي "في أعقاب محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن".

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو كان في مكتبه خلال القصف بطائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

لبنان: سنشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد ضربة بيروت

أدان لبنان، مساء الثلاثاء، الضربة الإسرائيلية على العاصمة بيروت، لافتا إلى أنه سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب هذه الضربة.

وقال وزير الخارجية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب: "ندين هذه الضربة (الإسرائيلية)، ولا نقبل أن تضرب العاصمة".

وأضاف لقناة LBCI اللبنانية الخاصة: "سنقدّم شكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل" بسبب هذه الضربة.

وأعرب بو حبيب عن أمله أن يكون رد حزب الله على الضربة الإسرائيلية "متناسقا"، دون تقديم توضيحات بالخصوص.

المصدر : وكالات