اكتشاف كوكب قريب بحجم الأرض في منطقة صالحة للسكن

محمد اسماعيل - القاهرة - في اختراق مثير لعلم الفلك والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، أعلن فريق من العلماء الدوليين عن اكتشاف Gliese 12 b، وهو كوكب خارجي معتدل بحجم الأرض يبعد 40 سنة ضوئية فقط - وهو قريب نسبيًا من الأرض بمسافة 378 تريليون كيلومتر.

عمل باحثون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدعم الرئيسي من الباحثين في جامعة ماكجيل وجامعة ويسترن، بشكل تعاوني على البحث عن هذا الكوكب ضمن برنامج InfraRed Doppler Subaru Strategic Program (IRD-SSP) الذي يبحث عن كواكب في منطقة صالحة للسكن حول الأقزام الحمراء.

اكتشف الفريق الدولي وجود الكوكب باستخدام مجموعة من التلسكوبات المتقدمة وتقنيات المراقبة، ويقدم اكتشافه فرصًا مثيرة لاكتساب فهم أعمق للعوالم خارج نظامنا الشمسي، وفقا لمجلة ساينس ألرت.

كوكب يدور حول قزم أحمر

يدور الكوكب Gliese 12 b حول نجم مركزي يُدعى Gliese 12، وهو نوع من النجوم يُعرف باسم القزم الأحمر. والأقزام الحمراء أصغر حجمًا وأكثر برودة وأكثر وفرة من نجوم النوع G مثل شمسنا.

الكواكب التي تدور حول نجوم قزم أحمر مرشحون رئيسيون في البحث عن حياة خارج الأرض. وبُذلت جهود كبيرة للعثور على كواكب تدور حول الأقزام الحمراء، حيث يسهل اكتشاف العوالم الأرضية حول هذه النجوم، مقارنة بالنجوم الأكثر ضخامة مثل شمسنا.

ضوء نجمي دافئ

ما يجعل كوكب Gliese 12 b مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو حجمه وموقعه. إنه بنفس حجم الأرض تقريبًا، ما يشير إلى أنه ربما يمتلك تكوينا وبيئة سطحية مماثلة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الملاحظات والنمذجة لتأكيد ذلك.

موقع Gliese 12 b بالقرب من الحافة الداخلية لمنطقة صالحة للسكن لنجمه يجعله مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. المنطقة الصالحة للسكن، والتي يشار إليها غالبًا باسم "منطقة جولديلوكس"، هي المنطقة المحيطة بالنجم حيث تكون الظروف مناسبة تمامًا لوجود الماء السائل على سطح الكوكب.

نظرًا لأن الماء ضروري للحياة كما نعرفها، فإن العثور على كوكب حول هذه المنطقة يعد خطوة كبيرة في البحث عن الحياة.

يتلقى Gliese 12 b ما يكفي من ضوء النجوم ليكون أقرب قليلاً من الحافة الداخلية للمنطقة الصالحة للسكن بالنسبة للأقزام الحمراء. ومع ذلك، فإن الوجود الفعلي للمياه السائلة يعتمد على غلافه الجوي وظروف سطحه.

من منظور آخر، فإن كمية ضوء النجوم التي يتلقاها تتراوح بين ما تحصل عليه الأرض والزهرة من الشمس. يمكن لمزيد من الدراسة لـ Gliese 12 b أن تلقي الضوء على الاختلافات الرئيسية بين الأرض الصالحة للسكن والزهرة غير المضيافة.

نظرة أقرب

ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في كوكب Gliese 12 b هو أن قربه النسبي من الأرض يسمح بدراسة أكثر تفصيلاً لبيئته السطحية.

ومن الطرق المفيدة بشكل خاص لدراسة كوكب Gliese 12 b، والتي لا يمكن دراستها للكواكب غير العابرة، هي مطيافية النقل الجوي. وتتضمن هذه التقنية تحليل ضوء النجوم الذي يمر عبر الغلاف الجوي للكوكب أثناء العبور.

ومن خلال دراسة التغيرات في أطياف الضوء، يمكن للعلماء استنتاج تكوين الغلاف الجوي للكوكب، وتحديد الغازات مثل الأكسجين والماء والميثان وثاني أكسيد الكربون، والتي قد تشير إلى العمليات البيولوجية.

ويعد اكتشاف كوكب Gliese 12 b حجر الأساس في العثور على كواكب صالحة للسكن وفهم الظروف التي تجعل الحياة ممكنة.

إن اكتشاف كوكب Gliese 12 b، وهو كوكب خارجي قريب قد يكون صالحًا للحياة، يعد تطورًا مثيرًا في السعي للعثور على كواكب شبيهة بالأرض، وربما حياة خارج كوكب الأرض. ومع استمرارنا في استكشاف الكون، فإن كل اكتشاف جديد يقربنا من الإجابة على السؤال القديم: هل نحن وحدنا في الكون؟

في الوقت الحالي، يظل كوكب Gliese 12 b بمثابة منارة للأمل والفضول، ويدعونا إلى معرفة المزيد عن الاحتمالات التي تكمن خارج نظامنا الشمسي.