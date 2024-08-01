انطلاق حملة "100 يوم صحة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة "100 يوم صحة" في جميع مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.

ووفقًا للبيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تُقدم الخدمات في جميع المنشآت الصحية الواقعة بنطاق المحافظة، من مستشفيات ووحدات صحية، لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية، والكشف بالعيادات الخارجية، وكذلك التطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 أعوام.

وتشمل الحملة تطعيمات المسافرين، والمرور على محطات تنقية مياه الشرب وسحب العينات منها، وكذلك سحب عينات حمامات السباحة على مستوى المحافظة، وسحب عينات صلاحية المواد الغذائية لتأكيد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير محاضر الشهادات الصحية لفحص العاملين بالأغذية.

وأكد البيان أنه تُقدم الخدمة في المستشفيات بجميع العيادات الخارجية للكشف على جميع الحالات المترددة، سواء في حالات الطوارئ أو غيرها، كما تُقدم جميع خدمات المبادرات الرئاسية في المستشفيات.