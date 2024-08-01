كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي سبل التعاون بين البلدين بعدة مجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.

ووفق بيان من وزارة الصناعة اليوم الخميس، حضر اللقاء السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وعدداً من قيادات وزارة الاستثمار بالمملكة ومجموعة من المستثمرين السعوديين وقيادات وزارة النقل المصرية.

وفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين الشقيقين.

وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون والشراكات الاقتصادية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وأن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين.

وأكد وزير الاستثمار السعودي على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في مصر في كافة المجالات ومنها قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات وأن هناك اهتمام كبير من الشركات السعودية للاستثمار في مصر.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن مجال اللوجستيات هو احد المجالات الهامة التي يمكن أن تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين.

وأشاد وزير الاستثمار السعودي بما نفذته مصر من مشروعات عملاقة في كافة المجالات.

ولفت إلى الاهتمام الكبير من الشركات السعودية للاستثمار داخل مصر الشقيقة سواء في مجال الموانئ او في مجال صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما رحب به نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيقات العاجلة بين الجانبين بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.