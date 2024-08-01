شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مدينة العلمين الجديدة وجهة سياحية وبيئة خصبة للاستثمار المباشر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت من الوجهات السياحية على مستوى العالم، وعلى مدار الفترة الأخيرة استطاعت المدينة أن تحظى باهتمام كبير من قبل المعنيين بملف الاستثمار على مستوى العالم.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المدينة تمثل فرصة لتعزيز قطاع السياحة، وهو ما يمثل تعزيزا للقطاع الحيوي في الاقتصاد المصري، والذي اعتمد لسنوات على المناطق الأثرية، بصورة شبه كلية، مع وجود عدد محدود من المنتجعات، على غرار شرم الشيخ، وتُعد المدينة نموذجا للتنمية الشاملة وتتفق مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر المستقبلية نحو بناء مدن الجيل الرابع.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المدينة تستوعب العديد من القطاعات الحيوية، وأصبحت نموذجا يمكن استلهامه على المستوى الإقليمي بما يساهم في تخفيف حدة الصراع لصالح العمل التنموي، وبالتالي تعزيز المصالح المشتركة بين كافة القوى المؤثرة، وتحظى باهتمام كبير في منطقة الساحل الشمالي الغربي، خاصة وأن هذه المنطقة منطقة سياحية تعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة الذي يعد أحد قطاعات دعم الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.

وأكد غنيم، أن المدينة تساهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت دعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وهو ما يؤكد أن الحكومة عازمة على زيادة أعداد السياحة الأجنبية لزيادة الإيرادات من واحدة من أهم الموارد.