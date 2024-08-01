البيت الابيض: بايدن سيبحث اليوم مع نتانياهو التوترات في الشرق الاوسط

أعلن البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث اليوم مع نتانياهو التوترات في الشرق الاوسط". وفي السياق، اكد البيت الابيض ان "الولايات المتحدة عملت على أن تفرج روسيا عن المعارض اليكسي نافالني قبل ان يموت في سجنه، وذلك في سياق تعليقه على عملية التبادل التاريخية لـ24 سجينا وقاصرين اثنين بين موسكو والدول الغربية".

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