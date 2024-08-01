جهاز الأمن الروسي يؤكد عودة ثمانية مواطنين روس إثر صفقة تبادل السجناء

اكد جهاز الامن الروسي "اف اس بي" أن "ثمانية مواطنين روس كانوا معتقلين في دول عدة تنتمي الى حلف شمال الاطلسي، إضافة الى قاصرين اثنين"، عادوا الى روسيا في إطار عملية كبيرة لتبادل السجناء مع الغربيين.
واوضح الجهاز في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية، إن "المواطنين الروس تمت مبادلتهم مع مجموعة أفراد تحركوا لمصلحة حكومات أجنبية وعلى حساب أمن روسيا الاتحادية".
وافادت مصادر أمنية تركية وكالة "فرانس برس" ب"انتهاء" العملية الكبيرة لتبادل السجناء بين روسيا والدول الغربية والتي تمت الخميس بمساعدة أنقرة.
وقالت الرئاسة التركية في وقت سابق إن سبع طائرات تقل 26 شخصا، 24 كانوا معتقلين في سبع دول، إضافة الى "قاصرين اثنين"، حطت في مطار أنقرة حيث تمت عملية التبادل قبل ان تتابع طريقها.
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