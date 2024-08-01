اكد المتحدث العسكري الإسرائيلي بان جيشنا في ذروة الاستعداد جوا وبرا وبحرا ومستعد لكل السيناريوهات، وذلك اثر التهديدات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.
واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، باننا نقوم بتقييم الأوضاع مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات، واكد بان لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن، والجيش في جاهزية عالية دفاعا وهجوما.
وشدد على انه يمكننا الجزم بشكل قاطع مقتل محمد الضيف القائد العسكري لحماس، ونحن نعمل بشكل مستمر على تحقيق أهداف الحرب وأحد أهدافها القضاء على قادة حماس، واستطرد "الجيش يعمل على كل الجبهات لتحقيق الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري الإسرائيلي: جيشنا في ذروة الاستعداد جوا وبرا وبحرا ومستعد لكل السيناريوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.