المتحدث العسكري الإسرائيلي: جيشنا في ذروة الاستعداد جوا وبرا وبحرا ومستعد لكل السيناريوهات

اكد المتحدث العسكري الإسرائيلي بان جيشنا في ذروة الاستعداد جوا وبرا وبحرا ومستعد لكل السيناريوهات، وذلك اثر التهديدات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.

واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، باننا نقوم بتقييم الأوضاع مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات، واكد بان لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن، والجيش في جاهزية عالية دفاعا وهجوما.

وشدد على انه يمكننا الجزم بشكل قاطع مقتل محمد الضيف القائد العسكري لحماس، ونحن نعمل بشكل مستمر على تحقيق أهداف الحرب وأحد أهدافها القضاء على قادة حماس، واستطرد "الجيش يعمل على كل الجبهات لتحقيق الأمن".