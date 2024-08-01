الراعي: أين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء فيما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى ان البطريرك اسطفان الدويهي أمثولة للجميع ويعلمنا الكثير وخصوصا اليوم، لان العالم بحاجة إلى إيمان ودين وعودة إلى الله، وعلينا أن نعيش مسيحيتنا بالممارسة والايمان وعلينا أن نعيش للقضية الكبرى والخير العام.

واوضح الراعي في تصريح تلفزيوني، بانه لم أفهم حتى الآن لماذا لم ينتخبوا رئيسا للجمهورية، وأين الميثاقية بالممارسة في مجلسي النواب والوزراء فيما يتعلق بالميثاقية المسيحية؟ ونحن بلد ديموقراطي وعند الاتفاق على رئيس نعطي حق النقد والفيتو على الاشخاص وهذا الامر مختلف عن عدم انتخاب رئيس، وخوفي على المؤسسات الدستورية، ولماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى مثل حرب غزة وانتخاب الرئيس الاميركي؟ معتبرا بان هذا تلاعب بمصير الوطن.