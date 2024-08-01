ذهبت لإلقاء القمامة وعادت جثة.. مصرع طفلة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، إثر سقوطها في ترعة السبخة بإحدى قرى مركز سمالوط بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع فتاة غرقًا إثر سقوطها في ترعة السبخة ومحاولة الأهالي انتشالها.

انتقلت قوات الإنقاذ والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "هـ. ر"، 10 سنوات، مقيمة بقرية دلقام، إثر سقوطها في الترعة بعد أن توجهت إلى حافتها لإلقاء القمامة، فانزلقت قدماها وسقطت في المياه.

جرى انتشال الجثة، وكشف تقرير مفتش صحة سمالوط أن سبب الوفاة هو إصابتها بإسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس. تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.