نتيجة الثانوية العامة.. هل أخطر الكنترول الوزارة بانتهاء التصحيح ورصد الدرجات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترول الثانوية العامة في السادس من أكتوبر، يعمل حاليًا على الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأضافت المصادر، أنه فور الانتهاء من عملية تجميع الدرجات والنتائج يتم إضافة درجات الرأفة للطلاب الذين يستحقون تلك الدرجات، تمهيدا لتجهيز قائمة أول الثانوية العامة كلا حسب مجموعة لعرضها على الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لاعتماد القائمة.

وأشار المصادر إلى أنه فور اعتماد قائمة الأوائل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي للطلاب الأوائل، ثم بعد ذلك اعتماد النتيجة بشكل كامل الأسبوع المقبل، إذ أنه لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

وأكدت أنه حتى الآن لم يصدر كنترول الثانوية العامة أي بيانات أو معلومات لوزارة التربية والتعليم بشأن الانتهاء بشكل كامل من أعمال تجميع النتائج الخاصة بطلاب الثانوية، لافتة إلى أن كل ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وطالبت أولياء الأمور بعدم الانسياق خلف الأخبار المتداولة أو الكشوف التي يتم نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي سواء كانت "فيسبوك أو تليجرام"، خاصة أن هذه الكشوف غير صحيحة بالمرة، إذ أن الهدف منها هو ابتزاز أولياء الأمور في مبالغ مالية كبيرة وهذا يحدث كل عام.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في وقت سابق، أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتم تحديده بشكل رسمي، إذ أنه من المقرر الإعلان عنها بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة عدم صحة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 مقابل دفع مبالغ مالية من الطلاب للحصول على النتيجة والدرجات في جميع المواد الدراسية.

ووفقا للوزارة، فإن كنترولات الثانوية العامة مؤمنة ولا يستطيع أحد الحصول على النتيجة أو تسريب نتائج منها.

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