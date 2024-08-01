جامعة بنها تعيّن رؤساء أقسام جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

شملت القرارات تعيين الدكتور وليد أحمد صلاح الدين، الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، والدكتور محمد محمود محمد، الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس قسم الجراحة العامة.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور طارق محمد الكرماني، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتور سامر بديع كامل، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد سعيد محمد، الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، رئيسًا لمجلس قسم البساتين، والدكتورة هالة محمد السيد، الأستاذ بقسم الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس قسم الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

تضمنت القرارات أيضًا تولي الدكتورة هالة يحيى السيد، الأستاذ المتفرغ بقسم الطفولة المبكرة والتربية بكلية التربية النوعية، الإشراف على قسم الطفولة المبكرة والتربية، وندب محمد سيد محمد للقيام بمهام أمين كلية الحقوق.