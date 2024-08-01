صورة ساحرة.. تلسكوب هابل يرصد مجرة حلزونية لامعة في كوكبة الأسد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - من موقعه المتميز في مدار منخفض حول الأرض، التقط تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا صورة معقدة لمجرة NGC 3430، وهي مجرة حلزونية كلاسيكية تقع على بعد 100 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد الأصغر.

المجرة نفسها عبارة عن دوامة مذهلة من الغاز والغبار منحوتة في ممرات سميكة تدور حول مركزها. تُظهر البقع الزرقاء الساطعة المنتشرة بين هذه الأذرع مناطق تتشكل فيها نجوم جديدة. أما البقع البرتقالية التي تظهر في أعلى وأسفل الصورة فهي مجرات خلفية بعيدة.

خارج الهيكل الرئيسي للمجرة مباشرةً، هناك العديد من المجرات المجاورة الأخرى خارج إطار هذه الصورة. في الواقع، إن أحد هذه المجرات قريب بما يكفي لدرجة أن تأثير جاذبيتها أشعل بعضًا من تكوين النجوم داخل NGC 3430، وفقًا لبيان حديث صادر عن وكالة ناسا.

كل من NGC 3430 ومجرة درب التبانة عبارة عن مجرتين حلزونيتين، لكن مجرتنا الأم لديها شيء يميزها. مجرة درب التبانة هي مجرة حلزونية مضلعة، وهو تصنيف يشير إلى البنية الكثيفة ذات الشكل البيضاوي للنجوم القديمة التي تقطع قلب مجرتنا.

بينما تحولت NGC 3430 إلى مجرة حلزونية "كلاسيكية" أو "طبيعية"، تفتقر إلى شريط مركزي كثيف من النجوم القديمة ولكنها لا تزال تمتلك أذرع حلزونية واضحة ومميزة.