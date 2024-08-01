أمين الفتوى: يجوز سفر المخطوبة مع خطيبها للمصيف فى هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الحكم الشرعي لسفر الخاطبة مع خطيبها.

في حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، بين عثمان أنه وفقًا للشريعة الإسلامية، فإنه يجوز للمخطوبة الخروج والسفر بصحبة خطيبها إلى أماكن عامة دون حرج، طالما كانا ملتزمين بالضوابط والأخلاقيات المشروعة.

واستطرد أمين الفتوى موضحاً أنه إذا كان السفر برفقة أهلها فقط، فلا مانع شرعاً من ذلك، لأن وجود الأهل يعتبر نوعاً من الضمانة والحفظ للطرفين، إلا أنه أكد على وجوب مراعاة أحكام الشريعة وعدم التهاون فيها، وخاصة في مسألة السفر المنفرد مع الخطيب أو الخطيبة، حيث لا يزال المجتمع الشرقي يتمسك بالقيم الدينية والأحكام الشرعية.

وحث الأمين العام لدار الإفتاء المصرية على وجوب أخذ الحيطة والحذر في زمن الانفتاح الذي نعيش فيه حالياً، والاقتداء بالنبي يوسف عليه السلام عندما طلب من عزيز مصر الابتعاد عن النسوة لكي يتجنبن فتنته، فعلينا أن نسد جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى المخالفات الشرعية والاختلاط المنهي عنه.