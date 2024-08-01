قتيل كوبري الساحل.. قرار من النيابة في واقعة "طفل إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الجزئية، حبس 5 أشخاص لاتهامهم بقتل الطفل"عمر ناصر" وإلقاء جثمانه في مياه نهر النيل أسفل كوبري الساحل بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة، تحريات النهائية لرجال المباحث بشأن الجريمة لكشف ظروفها وملابساتها، فيما أخلت سبيل متهمين بضمان محل إقامتهما.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على 5 أشخاص تورطوا في قتل الطفل "عمر" بعدما القوا جثمانه في مياه النيل أسفل كوبري الساحل بالجيزة.

المتهمين الخمس أمام جهات التحقيق أنكروا جميعا قتل المجني عليه"عمر" أو ضربه، فيما نفوا التهم المنسوب إليهم بالواقعة.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثمان الطفل عقب العثور عليه على أطراف قرية نكلا بعد يومين من حدوث الجريمة، وذلك بعدما وقع الطبيب الشرعي الكشف الطبي على الجثمان لكشف ملابسات الواقعة وما جرى فيها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، التى أصدرت قرارها السابق ضد المتهمين.

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