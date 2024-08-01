شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مهرجان العلمين نجح فى الترويج لمدينة تتربع على عرش السياحة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن مهرجان العلمين من أبرز الأحداث الفنية التي نجحت في جذب مئات الآلاف من الجمهور المحلي والعربي نحو مدينة العلمين، هذه المدينة التي أسست على احدث الأنظمة العمرانية ونجحت في إحياء هذه المنطقة التي تمتلك مقومات سياحية خاصة وجذابة لايوجد لها مثيل في أكبر المدن العالمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مدينة العلمين نجحت في أن تكون مدينة عالمية تضم القطاع السكني والاقتصادي والسياحي والترفيهي، حيث تضم أحياء مميزة مثل حي الفنادق، وحي حدائق العلمين، والحي المميز، وأرض المعارض، ومرسى المنارة، بجانب أبراج العالمية التي تعد نموذج فريد في المعمار والبناء العالمي، فهي عبار عن 8 أبراج يصل ارتفاع الواحد منها لأكثر من ٥٣ مترًا تطل على البحر مباشرة كواجهة حضارية تميز المدينة.

وأشارت "أنيس"، إلى أن مهرجان العلمين نجح في الترويج والتسويق الجيد لهذه المدينة التي تحولت لأهم واجهة سياحية خلال السنوات الماضية، نظرا لطبيعة شواطئها الساحرة، والخدمات الملحقة بها التي جعلتها تتربع على عرش السياحة الشاطئية.