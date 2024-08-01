شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري والان مع تفاصيل الخبر

يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود في القطاع الصحي، العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عاية للأهالي، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة.

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري، أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

وتابعت الدراسة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.