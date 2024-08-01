ميقاتي: نحتفظ بحق الرد على الغارة الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء 30 تموز 2024، بالغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصفها بأنها "عمل إجرامي" أدى إلى سقوط العشرات من اللبنانيين بين ضحايا ومصابين، مؤكداً احتفاظ بلاده بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في ردع العدوان الإسرائيلي.

وقال ميقاتي، في بيان نشرته رئاسة الوزراء على منصة "إكس": "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولاً إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".

وأضاف: "هذا العمل الإجرامي هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه أمام المجتمع الدولي الذي يجب عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها، وتطبيق القرارات الدولية".

المصدر : وكالات