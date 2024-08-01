مصطفى بكري: الدولة تدعم البترول بـ 450 مليون جنيه يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء التحرير وكبار الاعلاميين يوم الثلاثاء الماضي.

وقال "بكري" خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة "صدى البلد"، إن رسالة دكتور مصطى مدبولي، تحمل نهجًا جديدًا في تعامل الحكومة مع الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى ضرورة إطلاعهم واطلاع الرأي العام على الحقائق مجردة.

وتابع "بكري"، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث أيضًا عن زيادة أسعار المواد البترولية، وقال إن كل يوم يمر على مصر فإن الدعم الخاص بالمواد البترولية يكون في حدود 450 ميلون جنيه يوميا، وتتحمله الدولة إلى جانب المواد البترولية التي يتم جلبها بالعملة الصعبة.

وأكمل، أن رئيس الوزراء بشر المصريين بتجاوز الفترة الأصعب التى مرت بها مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي مع التركيز على أن يظل التضخم فى المسار التنازلي، كما تحدث عن الاحتياطي النقدي وخفض حجم الدين.

وأوضح، أن رئيس الوزراء تحدث عن إيرادات قناة السويس، وأنها تراجعت من 800 مليون دولار إلى 300 مليون شهريا، مع تطلع الحكومة أن تكون مع نهاية العام المالي الحالي تصل إلى مرحلة التعافي.