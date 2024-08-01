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المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر الرد فورا على أي هجوم يستهدف مدنيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين.

كانت هيئة البث قالت، إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال، حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل تم إسقاط 15 منها على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن أربعة سوريين على الأقل قتلوا في غارة اسرائيلية على بلدة شمع في جنوب لبنان.

وقال مصدر في هيئة إسعافية إن القتلى من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت إلى أنه بسبب وجود "كميات كبيرة من الأشلاء، سيتم تحديد العدد النهائي للشهداء بموجب فحوصات الحمض النووي".

وتسببت الغارة كذلك بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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