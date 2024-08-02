المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة وإساءة إدارتها

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

اتهم زعيمان معارضان في إسرائيل، أمس، بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب المستمرة على غزة للشهر العاشر وإساءة إدارتها.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر منصة «إكس»: «300 يوم من الحرب والمختطفون بأنفاق غزة، وكل ما تقدمه لنا الحكومة هو حرب تلو أخرى وحرب إلى الأبد».

وأضاف: «من واجبنا في هذا اليوم أن نتذكر أنه يمكن، خلافاً لذلك، عقد صفقة لإعادة المختطفين، وصياغة رؤية واضحة لتحالف إقليمي ينهي الحرب».

أما زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، فقال: «لا يمكنك الفوز في الحرب عندما لا يتحدث رئيس الوزراء مع وزير الدفاع، ووزير الدفاع لا يتحدث مع وزير الأمن القومي، هذه ليست الطريقة التي تربح بها الحرب»، مردفاً «نتنياهو رجل لا يتحمل المسؤولية».