اعتراض صاروخي في سماء نهاريا إثر دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن منظومة القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخ أُطلق من جنوب لبنان باتجاه مدينة نهاريا في شمال إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن الصاروخ كان جزءاً من دفعة صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في المدينة والمناطق المجاورة.

وذكرت "معاريف" أن سكان نهاريا سمعوا دوي انفجارات في السماء بعد تفعيل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تمكنت من اعتراض الصواريخ القادمة. وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، حيث يشهد الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان توتراً مستمراً، مع تبادل الهجمات والقصف بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز تواجده في المنطقة الشمالية، حيث تم نشر وحدات إضافية من القوات البرية والجوية، إلى جانب رفع درجة التأهب على طول الحدود مع لبنان. وذكرت "معاريف" أن القوات الإسرائيلية تراقب عن كثب التحركات في الجانب اللبناني، تحسباً لأي تصعيد إضافي أو هجمات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينظر بجدية إلى هذه الهجمات الصاروخية، وأنه قد يرد بقوة على أي تهديدات جديدة تصدر من جنوب لبنان. ولفتت إلى أن الوضع الحالي يتطلب اليقظة المستمرة من قبل السكان والجيش، حيث تبقى الأمور متوترة وغير مستقرة.

وفي ختام تقريرها، أكدت "معاريف" أن الهجوم الصاروخي يزيد من احتمالات تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان. وتبقى الأوضاع على الحدود الشمالية مضطربة، وسط جهود دولية لتهدئة التوتر ومنع اندلاع حرب شاملة بين الطرفين.

الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، وسط مخاوف من انتقام إيراني، إن القوات الإسرائيلية في حالة تاهب قصوى ومستعدة لأي سيناريو.

وأضاف في بيان لوسائل الإعلام من قاعدة "كيريا" في تل أبيب، اليوم الخميس: "نجري تقييما مستمرا للوضع. في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في الإرشادات، لكننا نبقي إصبعنا على النبض ونسمع التهديدات".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ونحن مستعدون لأي سيناريو".

وقال المتحدث: "نحتفل اليوم بمرور 300 يوم على بداية الحرب. هذه حرب طويلة ومتعددة الجبهات، يعمل خلالها مقاتلو الجيش الإسرائيلي ومودعوهم ليلا ونهارا على مدار الساعة في جميع القطاعات".

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد حدة التوتر بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران أمس الأربعاء وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالإنتقام والرد على الحادث.

كذلك أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس، أنه يجب على إسرائيل ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مشددا على أن "لا نقاش في هذا ولا جدل".