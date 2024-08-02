إطلاق نحو 60 صاروخًا من لبنان على الجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن نحو 60 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي في شمال إسرائيل صباح اليوم. وأوضحت الهيئة أن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض حوالي 15 صاروخًا من هذه الدفعة، بينما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة دون أن تسبب إصابات بشرية حتى الآن.

وذكرت هيئة البث أن هذه الهجمات الصاروخية أسفرت عن تفعيل صفارات الإنذار في العديد من البلدات والمدن في الجليل الغربي، مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ والمناطق الآمنة. وأشارت التقارير إلى أن بعض الصواريخ تسببت في أضرار مادية بسيطة، لكنها لم تؤدِ إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وفي أعقاب الهجوم، أفادت الهيئة بأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي وجوي مكثف على مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الإسرائيلية تستعد لاحتمال استمرار الهجمات الصاروخية، وقامت بتعزيز دفاعاتها في الشمال تحسباً لأي تصعيد إضافي.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات طارئة لبحث سبل الرد على هذا التصعيد، وسط تحذيرات من أن الوضع قد يتجه نحو مواجهة عسكرية شاملة إذا لم يتم احتواء الأزمة بسرعة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن إسرائيل تعتبر إطلاق الصواريخ من لبنان تطوراً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية. وتدرس القيادة الإسرائيلية خياراتها، بما في ذلك توجيه ضربات أقوى ضد مواقع حزب الله، في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وفي ختام تقريرها، شددت هيئة البث الإسرائيلية على أن الأوضاع في الجليل الغربي لا تزال متوترة، مع توقعات باستمرار الهجمات الصاروخية من لبنان في الساعات المقبلة، مما يضع المنطقة بأكملها في حالة تأهب قصوى.

صحف عبرية : اعتراض صاروخي في سماء مدينة نهاريا إثر دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن منظومة القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخ أُطلق من جنوب لبنان باتجاه مدينة نهاريا في شمال إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن الصاروخ كان جزءاً من دفعة صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في المدينة والمناطق المجاورة.

وذكرت "معاريف" أن سكان نهاريا سمعوا دوي انفجارات في السماء بعد تفعيل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تمكنت من اعتراض الصواريخ القادمة. وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، حيث يشهد الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان توتراً مستمراً، مع تبادل الهجمات والقصف بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز تواجده في المنطقة الشمالية، حيث تم نشر وحدات إضافية من القوات البرية والجوية، إلى جانب رفع درجة التأهب على طول الحدود مع لبنان. وذكرت "معاريف" أن القوات الإسرائيلية تراقب عن كثب التحركات في الجانب اللبناني، تحسباً لأي تصعيد إضافي أو هجمات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينظر بجدية إلى هذه الهجمات الصاروخية، وأنه قد يرد بقوة على أي تهديدات جديدة تصدر من جنوب لبنان. ولفتت إلى أن الوضع الحالي يتطلب اليقظة المستمرة من قبل السكان والجيش، حيث تبقى الأمور متوترة وغير مستقرة.

وفي ختام تقريرها، أكدت "معاريف" أن الهجوم الصاروخي يزيد من احتمالات تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان. وتبقى الأوضاع على الحدود الشمالية مضطربة، وسط جهود دولية لتهدئة التوتر ومنع اندلاع حرب شاملة بين الطرفين.