خسوف القمر 2024.. متى وأين وكيف نشاهده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال تقرير لموقع سبيس، إن خسوف القمر القادم في 2024 سيكون جزئيًا في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر.

سيكون الخسوف مرئيًا فوق أوروبا ومعظم آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقطب الجنوبي، وفقًا لموقع TimeandDate.com.

يحدث خسوف القمر عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر وتلقي بظلها على سطح القمر. ولا يمكن أن يحدث إلا أثناء اكتمال القمر.

هناك 3 أنواع من خسوف القمر اعتمادًا على كيفية محاذاة الشمس والأرض والقمر في وقت الحدث.

خسوف القمر الكلي: يلقي ظل الأرض على سطح القمر بالكامل.

خسوف القمر الجزئي: أثناء الخسوف الجزئي، يدخل جزء فقط من القمر في ظل الأرض، وقد يبدو الأمر وكأنه يأخذ "قضمة" من سطح القمر. سيظهر ظل الأرض داكنًا على جانب القمر المواجه للأرض. يعتمد مقدار "القضمة" التي نراها على كيفية محاذاة الشمس والأرض والقمر، وفقًا لوكالة ناسا.

خسوف القمر شبه الظلي: يلقي الجزء الخارجي الخافت من ظل الأرض عبر سطح القمر. هذا النوع من الخسوف ليس دراماتيكيًا مثل النوعين الآخرين وقد يكون من الصعب رؤيته.

الخسوف القمري الجزئي المقبل الذي سيحدث يومي 17 و18 سبتمبر، سيستمر 4 ساعات و6 دقائق، ولست بحاجة إلى تلسكوب أو أي معدات خاصة للمشاهدة. ومع ذلك، فإن المناظير أو التلسكوب الصغير سيبرز التفاصيل على سطح القمر - مراقبة القمر مثيرة للاهتمام أثناء الخسوف كما هي في أي وقت آخر.