إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى وتستعد للرد على هجوم حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال جهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم كما استنفر البوارج الحربية.

وأفادت القناة بأن سلاح الجو زاد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة.

كان حزب الله أفاد بأنه أطلق العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا شمال إسرائيل، بعد مقتل وإصابة مدنيين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين.

وقالت هيئة البث، إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال، حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل تم إسقاط 15 منها على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن أربعة سوريين على الأقل قتلوا في غارة اسرائيلية على بلدة شمع في جنوب لبنان.

وقال مصدر في هيئة إسعافية إن القتلى من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت إلى أنه بسبب وجود "كميات كبيرة من الأشلاء، سيتم تحديد العدد النهائي للشهداء بموجب فحوصات الحمض النووي".

وتسببت الغارة كذلك بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.