بالصور.. أهالي كفر القصار بالغربية يستعدون لتشييع جثامين المنتجين الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر القصار بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، بعد علمهم بوفاة المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، إثر حادث أليم على طريق الساحل الشمالي صباح اليوم الخميس.

من المقرر تشيع جثامين المنتجين الثلاث إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسهم عقب الصلاة عليهم بالمسجد الكبير بقرية كفر القصار.

لقي المنتجين الثلاثة مصرعهم وأصيب رابع في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 185 على طريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي. وتم نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.