بايدن ونتنياهو ناقشا دعمًا عسكريًا دفاعيًا أمريكيًا لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي لدعم دولة الاحتلال ضد الرد الإيراني المحتمل.

يأتي ذلك بعدما أعلن "حزب الله" أنه أطلق وابلًا من الصواريخ على شمال إسرائيل، الخميس، ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت إحدى البلدات في جنوب لبنان، في أول هجوم يشنه بعد مقتل فؤاد شكر، أحد قادته الكبار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الحزب، في بيان، إنه "أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة (...) وردًا على اعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس إطلاق الصافرات في شمال إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض صواريخ فوق الجليل الغربي، لكنها لم تحدد الجهة التي أطلقتها.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إطلاق نحو 60 صاروخًا من جنوب لبنان على الجليل الغربي، مشيرةً إلى اعتراض قرابة 15 منها.