استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين باليوم 301 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس وهو اليوم 301 للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فجر وصباح اليوم، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهدت طفلة وأصيب أربعة مواطنين بعد قصف الاحتلال منزلا السوافيري في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وفي شارع الجلاء بمدينة غزة، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء و12 مصابا من شقة سكنية قصفتها طائرات الاحتلال في عمارة "أبو هاشم".

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة في محيط شارع 8 وحي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما اندلع حريق في أرض زراعية جراء قصف الاحتلال محيط دوار أبو عيدة في المدينة.

وتعرض منزلا لعائلة سعد في "أرض المفتي"، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، للقصف من قبل طائرات الاحتلال.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الأغا في منطقة السطر الغربي في المدينة، في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو جزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين.

وتعرضت المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع للقصف المدفعي، بجانب شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية شمال غزة، والمناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.