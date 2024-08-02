ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في جنوب الهند لـ308 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة الهندية إن حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية في ولاية "كيرالا" بجنوب الهند ارتفعت إلى 308 أشخاص.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد أفادت الأنباء في وقت سابق بمقتل 277 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، ولا يزال العديد في عداد المفقودين، ولا توجد معلومات عن القتلى والجرحى الروس.

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس الهندي “دروبادي مورمو” ورئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، فيما يتصل بالوفيات الناجمة عن الانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا.

وجاء ذلك بعد يومين من الأمطار الغزيرة، حيث حدثت ثلاثة انهيارات أرضية دفعة واحدة خلال أربع ساعات في منطقة واياناد بولاية كيرالا جنوب الهند. وتجري الآن عملية بحث وإنقاذ في الموقع، بمشاركة الجيش ومعدات القوات الجوية والكلاب المدربة، ودمرت الانهيارات الأرضية العديد من المنازل والطرق والجسور.