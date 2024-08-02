شكرا لقرائتكم خبر عن 18% حجم الإنفاق المستهدف على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي 2030 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الإنفاق على البحث والتطوير (لوزارة التعليم العالي) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 1.8% عام 2030، مقارنة بنحو 1.2 ٪؜ العام المالي الجاري 2024/2025.

ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة سنوياً، حيث قدت الحكومه الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4 % خلال العام المالي 2026/2027، بينما سجلت 1.1 % عام 2023/2024.

ويأتي ذلك ضمن مستهدفات البرنامج الحكوميحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التب حظيت بثقه مجلس النواب، ويستمر لمدة 3 سنوات (2027-2024) ،نحو تعليم أفضل في مصر يوفر وظائف المستقبل والذي ينبثق عنه 3 برامج فرعية تتمثل في "الارتقاء بالمنظومة التعليمية" لضمان تحقيق العائد المنشود من عملية التطوير لتلك المنظومة المحورية، و" تعليم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي" بدمج دمج جميع الفئات المجتمعية داخل المنظومة التعليمية الضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع.

أما البرنامج الثالث والأخير فيتمثل في" تشجيع البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل" حيث وتستند رؤية البرنامج إلى أهمية تعزيز الابتكار والبحث العلمي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للطالب المصري، كما تتمحور الرؤية حول أهمية تنويع مصادر التمويل بالمنظومة التعليمية والبحثية سواء من خلال الدعم الحكومي أو دعم القطاع الخاص.