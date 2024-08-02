منظمة الصحة العالمية: موجات الحر تودي بأكثر من 175 ألف شخص سنوياً في أوروبا

كشفت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الى أن "موجات الحر تودي بأكثر من 175 ألف شخص سنوياً في أوروبا، حيث تسجل معدلات الحرارة ارتفاعاً بسرعة أكبر من بقية العالم".

واوضحت المنظمة أن "من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها منظمة الصحة العالمية سنوياً بين عامي 2000 و2019، شهدت المنطقة الأوروبية 36 بالمئة منها، أو 176 ألفاً و40 حالة وفاة في المعدل"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط".

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بينها دول عدة في آسيا الوسطى.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "الإجهاد الحراري" - الذي يحدث عندما لا يتمكن جسم الإنسان من الحفاظ على درجة حرارته - "هو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالمناخ" في المنطقة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن "يرتفع" عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في السنوات المقبلة نتيجة للاحترار المناخي.