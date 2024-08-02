"الوطن" القطرية: لخطوات فعلية تلزم إسرائيل بوقف جرائمها ومجازرها

أشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن "إشعال المنطقة على كل الجبهات، وتصاعد الهجمات التي وصلت إلى نقطة عالية، تمثلت في اغتيال قائد سياسي بحجم إسماعيل هنية، الهدف منه هو إعادة قوة الردع، وإثبات قدرة وقوة إسرائيل في المنطقة، وهي تريد من ذلك تفكيك وحدة الساحات، وتحييد العمليات التي تقوم بها المقاومة، وهذا يضع فصائل وحركات المقاومة أمام خيارات، أبرزها الرد المباشر، أو الرد بالمثل، وهذا يحتاج لوقت من الزمن، أو القيام برد عابر متعارف عليه، يليه الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة".

واعتبرت أن "أن بيانات الإدانة والشجب والاستنكار لن تجدي في ظل الاستهتار الإسرائيلي الصارخ بانتهاك حرمة الدم الفلسطيني، ولا بد من خطوات فعلية على أرض الواقع لإلزام الكيان المحتل بوقف جرائمه ومجازره ومذابحه بحق الشعب الفلسطيني وقياداته ورموزه".