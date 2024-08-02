"جيروزاليم بوست": الإغتيالات جعلت سيناريو الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران أقرب من أي وقت مضى

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "عمليات الإغتيال هذا الأسبوع جعلت سيناريو الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران أقرب من أي وقت مضى، لافتة إلى أنه لسنوات عديدة كانت إسرائيل وإيران تستعدان لهذه اللحظة".

وأشارت إلى أن "الجانبين إنخرطا في حرب ظل ضد بعضهما البعض، حيث يعتقد أن الجيش الإسرائيلي يقف وراء مئات الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية، في حين يُعتقد أن إيران تقف وراء الهجمات ضد ناقلات النفط التي تديرها إسرائيل، ومحاولات اختطاف وقتل إسرائيليين في دول مثل قبرص وتركيا، والإمداد المستمر بالأسلحة لوكلائها".

وأوضحت أن "حرب ظل تحولت، في شهر نيسان الماضي، عندما شنت إيران هجوماً مباشراً غير مسبوق على إسرائيل، رداً على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا"، لافتة إلى أن "هذا الحدث كان الأقرب إلى المواجهة المباشرة بين البلدين بعد عقود من التوترات والاتهامات"، مشيرة إلى أن "الإسرائيليين يستعدون الآن لهجوم إيراني قد يؤدي بعد ذلك إلى صراع إقليمي أكبر".