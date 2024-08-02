مقتل شخص وحرق أحد المحلات باطلاق نار فجر اليوم في الضاحية نتيجة اشكال عائلي

افادت معلومات صحافية عن سقوط قتيل وحرق أحد المحلات على اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية نتيجة اطلاق نار فجر اليوم على خلفية اشكال عائلي.

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