الاب زغيب: البطريرك الدويهي هو معلم الكنيسة المارونية الكبير

اشار عضو اللجنة المارونية للشؤون الطقسية الاب دانيال زغيب، في حديث تلفزيوني الى ان "البطريرك اسطفان الدويهي عندما انهى دروسه في روما عاد الى لبنان واعطى الشرق من علمه، وهو معلم الكنيسة المارونية الكبير".
واعتبر ان "البطريرك الدويهي سخر العلم الذي حصل عليه لصالح كنيسته في الشرق ووفق بين علم اوروبا واتى به الى الشرق وكما نعلم لديه انتاج فكري كبير"، لافتا الى ان "الدويهي يتحدث عن التجذر في الارض والانفتاح وهو منارة لنا كي لا نخسر الشرق كوننا علامة مميزة فيه".
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