نقابتا الصحافة والمحررين: توقُف الصحف عن العمل في 4 آب بذكرى انفجار مرفأ بيروت

أعلنت نقابتَي الصّحافة والمحرّرين، في بيان، أنّ "بمناسبة إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنًا مع عائلات الشّهداء والجرحى، تتوقّف الصّحف عن العمل في هذه الذّكرى الأليمة الّتي تصادف يوم الأحد الواقع فيه 4 آب 2024، وذلك عملًا بقرار مجلسَي نقابتَي الصّحافة والمحرّرين واتحادات نقابات عمّال الطّباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصمّمي الغرافيك في لبنان".

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