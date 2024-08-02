الرابطة المارونية استنكرت تفجير مرفأ بيروت: لم يعد مقبولا أن تبقى هذه القضية أسيرة التباينات السياسية

استنكرت الرابطة المارونية، "تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2024، والشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم مضرجين بذاكي الدم، والمعوّقين الذين يحملون في اجسادهم علاماته، والجرحى الذين شفيوا من دون أن تغيب صورة المأساة عن ذاكرتهم".

وأكدت في بيان، أن "الرابطة المارونية تضم صوتها إلى صوت ذوي الشهداء الذين يطالبون باستئناف التحقيق العدلي لمعرفة الحقيقة واصدار الاحكام كي ترتاح أرواح الشهداء وكل من تضرر في هذا الانفجار، لأنه لم يعد مقبولا أن تبقى هذه القضية أسيرة النزاعات والتباينات السياسية، كما من غير المسموح محو هذه المأساة الانسانية من الذاكرة اللبنانية قبل أن ينال المجرمون عقابهم".

في سياق منفصل، توجهت الرابطة بمناسبة عيد الجيش، إلى قيادته والضباط والرتباء والافراد بـ"أصدق مشاعر التهنئة"، آملة ان "يشكل هذا العيد فرصة تلاق وطني، تجتمع فيها كل الإرادات اللبنانية الخيّرة ومساحة اتفاق وتوافق على تكليف المؤسسة العسكرية القيام بواجبها الوطني في حماية الوطن والشعب واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية المحتلة، ووضع مقاربة موحدة للتصدي لخطر الوجود السوري بعودة النازحين إلى بلادهم وعدم الخضوع لضغط المجتمع الدولي الذي يريد توطينهم في لبنان، ونزع فتيل التفجير الذي يحاول أعداء الوطن وعلى رأسهم اسرائيل اشعاله".