قوى الأمن: توقيف سوريَين نفذا عمليات سرقة إطارات سيارات في منطقة الحمرا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "مؤخّرًا حصلت عدّة عمليّات سرقة إطارات سيّارات مركونة في منطقة ​الحمرا​- بيروت، من قبل أشخاص مجهولين، وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي تلك السّرقات الّتي فاجأت سكّان المحلّة"، موضحةً أنّ "بنتيجة المتابعة والجهود الاستعلاميّة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة الفاعلَين: "ف. م. (من مواليد عام 1994، سوري) و"ش. م." (من مواليد عام 2002، سوري)، وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-07-20 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيف المذكورَين في المحلّة ذاتها"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتواريخ مختلفة، وبعد منتصف اللّيل، بتنفيذ عمليّات سرقة إطارات سيّارات في محلّة الحمرا، وأنّهما استخدما في عمليّات السّرقة درّاجةً آليّةً نوع "سويت" لون أبيض وسيّارة نوع "بي أم" لون فضي؛ وأنّهما كانا يبيعان الإطارات المسروقة في محلّة ​صبرا​".

وذكرت شعبة العلاقات العامّة أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".