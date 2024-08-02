يعقوب: الساعات والأيام المقبلة حبلى بالتحديات الكبرى

سأل رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له :"هل هذا ما أراده رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو؟ مرحلة جديدة لمعركة كبرى ومفتوحة تتجاوز جبهات الإسناد كما أعلن السيد حسن نصرالله".

وتابع :"الأكيد أن نتنياهو يريد إطالة الحرب لما بعد الانتخابات الأميركية ولكن هل سيتحمل الكيان الصهيوني ضغط المرحلة الجديدة؟ قلنا سابقا أن الزلزال بدأ وستشاهدون طائرات تسقط وقد رأيتم دخول منظومات دفاع جوية، فهل يستطيع أن يبتلع الكيان الرد القادم ام أن نتانياهو سيستمر في جر اسرائيل إلى الزوال اسرع مما توقعنا ؟

أضاف يعقوب :"الساعات والأيام القادمة حبلى بالتحديات والمفاجات الكبرى".