موقف الإمارات والمملكة جميل على رؤوسنا.. مصطفى بكري: السعودية ستحول ودائعها لاستثمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، بدعم السعودية والإمارات لمصر خلال الأزمات التي واجهتها، قائلا: «نشكر الشيخ محمد بن زايد، وموقف الإمارات وموقف السعودية ودول الخليج التي دعمت مصر في فترة صعبة، ونعتبر مواقفهم تجاه مصر جميل على رؤوسنا جميعا، لأن هذه المواقف كان لها دور كبير جدا في مساعدة مصر تجاه النمو الاقتصادي».

ونقل خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح؛ عزم المملكة تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات، وفقا لما صرح به خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الفالح، بحسب ما ذكره بكري، أن حكومتي البلدين تعتزمان «الارتقاء بمستوى العلاقات في جميع المجالات»، مشيرًا إلى أنه سيعمل مع نظيره المصري حسن الخطيب على «منح الاستثمارات السعودية فرصة أكبر من أجل مضاعفتها وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع في مصر».

وأشار إلى تأكيد الوزير السعودي بأن «هناك توجهات لدى المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر».

ووصف بكري هذه التصريحات بـ«المبشرة»، ملمحًا إلى أن «هناك أشياء سيكشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة القادمة».