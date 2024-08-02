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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في مدينتي غزة، وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كما استشهدت امرأة وأصيب أطفالها بجروح، في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب المدينة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدت امرأة وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط المدينة، التي شهدت خلال الأيام الماضية عملية اجتياح بري، أسفرت عن استشهاد نحو ٣٠٠ فلسطيني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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